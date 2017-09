Economie Starbucks opent eerste snelwegvestiging in Kruibeke

embed

Nog in de culinaire sfeer: op de parkeerterreinen langs de E17 in Kruibeke heeft de Amerikaanse koffieketen Starbucks twee nieuwe filialen geopend. De koffieshops zijn ondergebracht in het restaurantgedeelte van de Texaco-tankstations richting Antwerpen én richting Gent. Het zijn ook de eerste twee Starbucksvestigingen langs Belgische snelwegen. De koffiereus wil de komende jaren zowel in ons land als in Frankrijk verschillende filialen openen langs autowegen. In totaal heeft Starbucks nu 15 vestigingen in België.