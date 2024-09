Staptocht Ensor via Donkmeer - Sint-Niklaas en van Bazel tot Antwerpen

Het KMSKA, het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, zoekt sportieve wandelaars die op 24 en 25 september willen helpen om een badkoets mee van Oostende naar Antwerpen te begeleiden. Op 21 september start er in Oostende een vierdaagse staptocht naar Antwerpen. De gestreepte badkoets, die in de badstad werd nagebouwd, is geïnspireerd op een schilderij van James Ensor. De kunstschilder was rond de jaren 1900 een van de belangrijkste vernieuwers van de moderne kunst in ons land. Ter gelegenheid van het afsluiten van het Ensor-jaar brengen een 50-tal stappers in 4 dagen tijd de badkoets van Oostende naar Antwerpen. Meestappen kan op dinsdag 24 september van het Donkmeer naar Sint-Niklaas, en op 25 september van Bazel naar Antwerpen. Inschrijven kan via de website van het KMSKA.