Nieuw parkeerbeleid Wetteren kampt nog altijd met kinderziektes, Vlaams Belang vraagt om scanwagen niet meer in te zetten

In en rond Wetteren lijken de problemen rond de krantenbedeling nog altijd niet van de baan.

Langs de Oosterzelesteenweg zijn stapels nieuwe kranten, achtergelaten in een container. In plaats van in de brievenbus, lijken ze dus gedumpt te zijn, door een krantenbedeler. Sinds een Brussels bedrijf twee maanden geleden de bedeling overnam van Bpost, zijn de problemen begonnen. Sommige abbonees krijgen nu al zeven weken geen krant meer.