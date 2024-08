88-jarige Jeanne verzorgt nog elke dag haar bloemen: "Ouderdom mag geen excuus zijn"

In Impe heeft zaterdagavond een hevige brand gewoedt.

Een houtmijt heeft er rond 17 uur vuur gevat in de deelgemeente van Lede. De vuurhaard bevindt zich vlakbij een bos. Brandweerploegen uit Lede, Aalst en Wichelen zijn ter plaatse om de brand onder controle te krijgen. Er is mogelijk kwaad oipzet in het spel.