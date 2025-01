"Stap uit je comfortzone" met winterduik in ijskoude water van domein Nieuwdonk

Ook in Berlare heeft een groep moedige zwemmers gisterenmiddag het ijskoude water van het provinciaal domein Nieuwdonk getrotseerd. Met een watertemperatuur van slechts 4 graden en een gevoelstemperatuur van -2 buiten, was het allesbehalve een warme duik. De dichte mist maakte het tafereel extra mysterieus, want de zwemmers waren nauwelijks te zien terwijl ze door het koude water ploeterden. Toch lieten ze zich niet afschrikken en genoten ze van de verfrissende ervaring. Wie zelf zin heeft in zo'n uitdaging, die kan ook op 9 februari nog deelnemen aan een korte zwemsessie in Nieuwdonk. En zich onmiddellijk warm aankleden na zo'n winterboost is een aanrader.