Standbeeld Felix Beernaerts in Wetteren wordt aangekleed met tenue Hogerop Kalken, na derbywinst om promotie

Een opvallend beeld uit Wetteren, want daar blijkt de historische figuur Felix Beernaerts een supporter van Hogerop Kalken. Het gaat natuurlijk om een ludieke actie, op het Felix Beernaertsplein in Wetteren. RFC Wetteren verloor gisterennamiddag het promotieduel van de buren van Kalken. En enkele supporters van Kalken trokken dus naar het centrum van Wetteren, om het standbeeld daar aan te kleden. Felix Beernaerts, had in de 19de eeuw één van de grootste textielfabrieken van het land in Wetteren, maar lijkt dus eerder fan van de rood-witte buren.