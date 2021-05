Standbeeld aan Rozekesbos vernield door vandalen

Dat gisteren een bom uit de Eerste Wereldoorlog is aangetroffen in een industrieterrein in Kwatrecht, is geen toeval. Op de plek waar nu bedrijven staan, was vroeger een bos vol Duitse oorlogsmunitie. Kwatrecht was voor de Duitsers namelijk strategisch gelegen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Er werden vooral obussen met gas bewaard. Eentje is dus gisteren gevonden en onschadelijk gemaakt. En volgens de gemeente Wetteren zal het lang niet de laatste zijn.