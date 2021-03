Voor we in het beloofde rijk der vrijheid terechtkomen, moeten we dus eerst nog door die vervelende paaspauze. Vanaf morgen moeten de contactberoepen weer sluiten. En dat voor al zeker de komende vier weken. Ook de niet-essentiële winkels gaan dicht. Gedeeltelijk, want winkelen op afspraak is wel nog mogelijk. Dat wordt weer wennen. Voor ons, maar ook voor de winkeliers. Veel mensen hebben niet te veel zin in poespas en trokken vandaag nog snel naar de winkels.