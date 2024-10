Staking verdeelcentrum bpost in Wetteren voorbij: na week krijgen inwoners weer brieven en pakjes

In Wetteren is de staking van het personeel van het verdeelcentrum van bpost voorbij. Vorige week legden 84 werknemers het werk neer. Ze waren bezorgd over de krantenbedeling die wegvalt en over de hoge werkdruk. De directie heeft nu een voorstel gedaan en dat is deze ochtend aanvaard. Door de staking was de bedeling van kranten, brieven en pakjes de voorbije dagen verstoord in de gemeenten Laarne, Berlare, Destelbergen, Wetteren, Wichelen en Lede. Vandaag en in de loop van de volgende dagen gaat de postdienst de achterstand nu wegwerken.