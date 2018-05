Economie Staking Lidl: Distributiecentrum Sint-Niklaas blijft geblokkeerd, personeel werkt wel verder

De staking bij supermarktketen Lidl breidt uit. Sinds gisteravond blokkeert de socialistische vakbond BBTK nu ook het distributiecentrum in Sint-Niklaas. Daardoor is nu geen enkel Lidl-distributiecentrum in het land nog actief. De gevolgen zijn meteen voelbaar in de winkels die wel nog open zijn. Zoals die in Grembergen en in Temse. De winkel in Temse is weer open, na vier dagen staking.