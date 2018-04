Het vermogen aan windenergie in de Antwerpse en de Waaslandhaven groeit gestaag. Vandaag zijn er in Beveren nog eens vier nieuwe wind-turbines van Wind aan de Stroom in gang gezet. Dat is feestelijk gevierd in aanwezigheid van onder andere de Vlaamse ministers Joke Schauvliege en Bart Tommelein. Wind aan de Stroom heeft nu in totaal al twintig windturbines in de Waaslandhaven.