Nieuws Staking legt schuimrubbergroep Recticel in Wetteren plat

Sinds vijf uur deze ochtend ligt de productie bij schuimrubberfabrikant Recticel in Wetteren stil. Het hele bedrijf is in staking. Dat melden de drie vakbonden ABVV, ACLVB en ACV aan TV Oost Nieuws. Zowel de bedienden als de arbeiders zijn het niet eens met het loonvoorstel van de directie. Er was een algehele loonsverbetering aangekondigd. Gisteravond werd dat plan voorgesteld, maar het is door 72% van de werknemers verworpen. Aan de stemming hebben ongeveer 9 op de 10 werknemers meegedaan, zo’n 86%. Enkel de kaderleden onthielden zich. “Wij willen eigenlijk drie dingen: dat de directie respect heeft voor de werknemers, dat er een deftige loonsverhoging komt want dat is al meer dan 10 jaar geleden, en wij willen ook een vermindering van de arbeidsduur”, dat zegt Angeline Van Den Rijse van de socialistische vakbond ABVV. De stakers zeggen te zullen doorgaan met hun actie tot wanneer er een aanvaardbaar voorstel van de directie op tafel ligt. Bij Recticel werken in totaal 560 werknemers.