Staking in gevangenissen van Beveren en Dendermonde: "Tegen aanhoudend geweld tegen personeel"

In de gevangenissen start vanavond een 24-urenstaking. Ook bij ons zal die staking voelbaar zijn, onder meer in de gevangenissen van Beveren en hier in Dendermonde. De cipiers staken nog maar eens om te protesteren tegen het aanhoudende geweld tegenover het personeel. De concrete aanleiding is dit keer een indicent in de nacht van 14 op 15 januari. Toen werd een molotovcoctail geplaatst aan het huis van een personeelslid van de gevangenis van Haren. Daarom zal daar morgen ook een stakerspiket staan. De vakbonden vragen meer personeel en een betere bescherming tegen de toenemende agressie.