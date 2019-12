Staking De Lijn vanaf maandag ook voelbaar in onze provincie

Een vrachtwagen die varkens transporteert is maandagochtend om nog onduidelijke redenen in de gracht gereden op de E34 ter hoogte van Moerbeke. Een deel van de varkens is uit de laadruimte ontsnapt en maakte een tijdlang de snelweg onveilig. De federale wegpolitie moest het verkeer richting Antwerpen stilleggen. De chauffeur is ongedeerd, maar een twintigtal varkens heeft de klap niet overleefd. Het voertuig is om nog onduidelijke redenen beginnen slingeren en is in de gracht beland. Volgens de eerste informatie was bij het incident geen ander voertuig betrokken. In totaal vervoerde het transport een honderdtal varkens, de meeste dieren bleven in de gracht langs de snelweg. Maar enkele dieren kwamen ook op de rijbaan, waardoor het nodig was om het verkeer stil te leggen. Een ander vrachtwagentransport is ter plaatse om de dieren weg te voeren. Het Vlaams Verkeerscentrum vraagt het verkeer om via de E17 te rijden. In de andere rijrichting is er geen hinder. De vrachtwagen zal getakeld worden en er zijn herstellingswerken nodig aan de gracht.