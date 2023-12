Staking bij Ontex in Buggenhout is voorbij, akkoord tot snel sociaal overleg

Bij Ontex in Buggenhout zullen de stakende werknemers vanaf morgen het werk hervatten. Sinds zaterdag was er een conflict gestart tussen vakbonden en directie, nadat bekend was geraakt dat die laatste wilde snoeien in de weekenddienst. Daar zouden een 25-tal arbeiders door getroffen worden, van wie 15 in vast dienstverband. Eerder had de directie al laten verstaan dat er voor zowat de helft van de getroffen werknemers een oplossing was gevonden binnen het bedrijf. Vanmiddag zijn vakbonden en directie dan overeengekomen om, nog voor Kerstmis, overleg op te starten rond de sociale begeleiding van de ontslagen. Vanaf morgen zal de fabriek, die incontinentiemateriaal maakt, de productie weer opstarten.