Staking bij Ineos Phenol houdt aan, vakbonden willen garanties

Chocoladeproducent Barry Callebaut is begonnen aan de bouw van het grootste chocolademagazijn van Europa, langs de E17 in Lokeren. Het nieuwe distributiecentrum moet in de loop van volgend jaar klaar zijn. Het gigantische complex neemt één vierde van het nieuwe industrieterrein in. 96 procent van alle andere percelen zijn al verkocht of besproken. Om het toegenomen verkeer in de buurt te verwerken wordt een mobiliteitsplan uitgewerkt. Daarom brengt een speciale camera alle verkeersstromen vanaf deze week in beeld.