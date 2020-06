De Muur van Geraardsbergen wordt geschrapt uit het parcours van de Ronde van Vlaanderen. Dat heeft organisator Flanders Classics vrijdagavond bekendgemaakt. Flanders Classics kort enkele van haar wedstrijden in, waaronder de Ronde. En een passage langs Geraardsbergen past niet in die plannen. In Geraardsbergen stoot het schrappen van de iconische helling op een muur van onbegrip. Dat de stad eerder aankondigde dat het niet langer 50.000 euro wil ophoesten om in het parcours opgenomen te worden, speelt volgens de burgemeester een rol in de beslissing.