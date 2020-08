Nieuws Stadspark Ninove neemt afscheid van 17 oude en zieke bomen

In Ninove gaat het stadspark er binnenkort anders gaan uitzien. Er verdwijnen maar liefst 17 oude bomen. Ze moeten weg, want ze zijn ziek. Gelukkig komen er nieuwe bomen in de plaats. De hele operatie maakt deel uit van een bomenbeschermingsplan. Een soort van charter waarin afspraken staan. Wie een evenement wil organiseren in het park, moet daar voortaan rekening mee houden.