In Aalst heeft een huis aanzienlijke schade opgelopen na een brand. De achterbouw van dit huis in de Katoenstraat ging in de vlammen op. Het waren de buren die de hulpdiensten verwittigden nadat ze rook hadden gezien. In het huis zijn er renovatiewerken aan de gang. Het achtergelaten afval is wellicht beginnen branden. Wanneer de brandweer aankwam, waren de ramen van het gebouw gesprongen. De brand dreigde ook naar binnen te slaan. De brandweer kreeg het vuur gelukkig snel onder controle. Omdat er niemand aanwezig was in het gebouw vielen er ook geen gewonden.