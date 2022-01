Stadsbestuur Sint-Niklaas wil circulatieplan licht bijstellen

De Sint-Niklase meerderheid van N-VA, Open Vld en Groen wil het wijkcirculatieplan lichtjes bijstellen. Dat is gisteren besproken op een speciaal bijeengeroepen gemeenteraad. Het waren oppositiepartijen Vooruit, Vlaams Belang en CD&V die een extra gemeenteraad hadden gevraagd na een heleboel bezorgdheden van inwoners van de ballonstad. Een eerste aanpassing die de meerderheid voorstelt, is een uitbreiding van de vergunningen voor de verkeersfilters. Dat betekent dat bewoners van straten rond de knip, die nu geen toestemming hebben om door te rijden, die vergunning makkelijker zullen kunnen krijgen. Daarnaast belooft de stad ook om tot en met 31 maart geen boetes uit te schrijven aan overtreders. Tot dan is een zogenaamde gedoogperiode van kracht om mensen te laten wennen aan de nieuwe verkeerssituatie. Daarnaast is er ook veel te doen omtrent de knip aan de Grote Markt, die er in de loop van 2024 moet komen. Ook daar is het bestuur bereid tot een tiental aanpassingen.