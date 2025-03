Stadsbestuur Sint-Niklaas trekt naar vrederechter om huurcontract met SKN Sint-Niklaas stop te zetten

Het stadsbestuur van Sint-Niklaas wil via de vrederechter de huurovereenkomst met voetbalclub SKN Sint-Niklaas verbreken. De club huurt het veld en nog vijf andere terreinen van de stad, maar de derde provincialer heeft een grote huurachterstand van meer dan 20.000 euro. Wanneer het contract wordt verbroken door de vrederechter, beschikt de stad terug volledig zelf over de voetbalterreinen. Zo kan het zelf opzoek gaan naar nieuwe mensen, want het vertrouwen in het nieuwe bestuur is er nog altijd niet. Morgenavond meer in het TV Oost Nieuws!