Stadsbestuur reageert op vechtpartij bij Eendracht Aalst: “Totaal onaanvaardbaar, ons geduld is op”

Dinsdagavond na de training gingen verschillende personen met elkaar op de vuist. Wat de aanleiding was van de vechtpartij is voorlopig nog onduidelijk. De hulpdiensten kwamen ter plaatse. Er zijn gewonden gevallen. Verschillende kinderen hebben het gevecht gezien. Heel wat ouders en spelers zijn erg teleurgesteld en denken er aan om niet meer terug te keren naar de club. Het stadsbestuur reageert geschokt op de beelden. Ze keuren het geweld af en maken zich grote zorgen over de jeugdwerking van Eendracht Aalst. Vanavond meer in TV Oost Nieuws.