Stadsbestuur Ninove wil detentiehuis liever niet in voormalige rijkswachtkazerne, andere locatie is wel optie

In Ninove heeft de federale regering al eventjes plannen. Daar zou het graag een detentiehuis vestigen. Maar als het van het nieuwe stadsbestuur van Ninove afhangt, dan komt dat detentiehuis niet op de locatie die voorzien is. In zo'n detentiehuis verblijven dan weer gedetineerden die een korte straf uitzitten. De voorkeurslocatie van het vorige stadsbestuur was de oude rijkswachtkazerne langs de Aalstersesteenweg. Maar de huidige bestuursploeg van Forza Ninove, ziet dat op die plaats liever niet gebeuren, omdat het vlakbij een school en een kinderopvang is. Guy D'haeseleer, de burgemeester van Ninove, benadrukt wel dat hij niet tegen een detentiehuis is in zijn stad. Maar hij wil het dus op een andere plek.