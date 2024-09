Stadsbestuur Ninove legt op haar beurt klacht neer tegen Forza Ninove: "Je nagelt niet iemand publiekelijk aan de schandpaal"

In Ninove krijgt de politieke rel rond de zogezegde kwalijke uitspraken van een schooldirecteur over Forza Ninove een nieuwe wending. Want nadat Forza Ninove klacht indiende tegen de directeur, dient nu het College van Burgemeester en Schepenen zelf een klacht in, tegen Forza Ninove. Het stadsbestuur vindt het niet kunnen dat de directeur openlijk door het slijk is gehaald. Dat is een schending van de deontologische code. Wat er nu precies gebeurd is, dat wordt nog volop onderzocht. De betrokken directeur is mentaal gebroken door de hele kwestie en zit ziek thuis.