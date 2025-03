Stadsbestuur Ninove laat werkzaamheden Fiberklaar stilleggen: "Beschadigingen worden niet goed hersteld"

Het stadsbestuur van Ninove laat alle werkzaamheden van Fiberklaar tijdelijk stilleggen. Het schort de vergunning tijdelijk op. Dat komt omdat er heel wat klachten zijn binnengekomen over de uitvoering van de werken. De voetpaden die eerst opgebroken worden, die worden nadien slorig aangelegd. De opschorting duurt al zeker tot 17 maart. Het stadsbestuur wil dat de werken in de straten Roesbeke, Edingsesteenweg en de Abdijstraat fatsoenlijk worden uitgevoerd. Pas als dat goed en zorgvuldig is gebeurd, dan wil het een nieuwe vergunning afleveren.