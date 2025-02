Stadsbestuur Geraardsbergen protesteert tegen visjesverbod tijdens Krakelingen: "Krachtig signaal om codex dierenwelzijn te herzien"

In Geraardsbergen worden de Krakelingen op dit moment volop gevierd. En voor het eerst in eeuwen, is dat zonder het traditionele visjes drinken. Het is verboden van de Vlaamse overheid, omdat het onnodig dierenleed is. De stad ging op zoek naar een alternatief. Wekenlang hielden ze het geheim, en uiteindelijk werd het niks. Er kwam wel protest in de plaats. Met borden maakte het bestuur hun boodschap duidelijk: 'Wij willen vis, de traditie mag niet verloren gaan'