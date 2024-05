Aalst kent postuum ereburgerschap toe aan stadsbeiaardier Kristiaan Van Ingelgem

In Aalst is stadsbeiaardier Kristiaan Van Ingelgem verkozen tot postuum ereburger van de ajuinstad. Van Ingelgem, uiterst links op de piano, was organist, componist en ere-Draeckenier. Een bekende en geliefde musicus in Aalst, die in februari overleden is op 79-jarige leeftijd. Een verlies dat de stad diep geraakt heeft. De stemming van de gemeenteraad was dan ook quasi unaniem, Van Ingelgem krijgt de eretitel van postuum ereburger. Op 2 en 8 juni zijn er speciaal voor de stadsbeiaardier herdenkingsconcerten in Aalst en Sint-Gillis-Dendermonde.