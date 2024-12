Stad Zottegem in overtreding met digitale infoschermen: "Storm in een glas water"

Nog in Zottegem is het stadsbestuur op de vingers getikt door het Departement Omgeving voor het plaatsen van lichtgevende informatieborden. De afgelopen maanden werden vier van deze publiciteitsborden geplaatst, onder meer aan de Arthur Gevaertlaan. Maar volgens de Vlaamse overheid zijn de borden daar niet vergund en wordt er te veel reclame getoond. Het stadsbestuur stelt dat de borden wel in regel zijn en dat er geen sprake is van te veel publiciteit. Het bestuur gaat nu bekijken hoe het verder moet, het wil er sowieso voor zorgen dat de borden kunnen blijven staan.