Stad wil teloorgegane Sint-Nicolaasplein nieuw leven inblazen en zoekt café-uitbaters

De vrachtwagenparking langs de E40 in Wetteren, in de richting van de kust, is afgesloten na een incident met een gevaarlijke stof. Uit een vrachtwagen is er een gevaarlijke stof aan het lekken. Het gaat om de stof permetrine. Dat is een soort van insecticide, een groenachtige vloeistof, die vooral gebruikt wordt in de houtbewerking. Het dient om hout te beschermen tegen houtluis en andere insecten. De stof is schadelijk voor de natuur en ook voor de mens. Het goedje was opgeslagen in een vat, en dat vat is beginnen lekken. De brandweer is massaal ter plaatse om de contaminatie in te dammen. Dat is gelukt, waardoor de perimeter voorlopig beperkt is tot 50 meter. Enkel de vrachtwagenparking is dus afgesloten. Het commerciële gedeelte van de parking is nog open, en ook het verkeer op de E40 kan blijven rijden. Op dit moment is de brandweer bezig om de gelekte stof op te ruimen. Daarvoor draagt de brandweer speciale pakken. De brandweermannen worden ook uitgerust met perslucht. Er worden korrels op het goedje gestrooid om de stof op te lossen en te absorberen. Die klus zal nog een hele tijd in beslag nemen.