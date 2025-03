Stad wil het vele oponthoud in de stoet evalueren, maar parcours aanpassen? "Dat is geen aanrader"

We moeten moeten toch één kanttekening maken bij de stoet van zondag. Bijna 9 uur lang heeft die geduurd, en dat is eigenlijk iets te veel van het goede. Dat hebben niet alleen onze kijkers ondervonden, maar het is ook de meest gehoorde kritiek in carnavalmiddens zelf. Deze 95ste Zondagsstoet werd, nog meer dan anders, geplaagd door oponthoud. De zogenaamde 'gaten' in de stoet. Het duurde gisteren verschillende keren meer dan tien minuten vooraleer er weer een officiële groep de Grote Markt opreed. En normaal gezien zouden al die groepen netjes moeten aansluiten. Er waren deze editie uitzonderlijk veel losse groepen. Zij mogen hun plaats kiezen in de stoet, maar dat zorgt soms voor opstopping. Verder vielen er helaas ook nog veel praalwagens in panne onderweg, waardoor de rest van de stoet niet verder kon. De straten op het huidige parcours zijn ook te smal om groepen met pech voorbij te steken. De stad erkent het probleem en denkt na over oplossingen.