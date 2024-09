Stad Sint-Niklaas zet in op totale verledding van openbare verlichting tegen 2030

We blijven in de stad, want daar is intussen de helft van de openbare verlichting verled. En het is de bedoeling dat tegen het einde van dit jaar zo’n 70 procent verled is. Tegen 2030 moet zelfs alles led zijn. Dat heeft het stadsbestuur zopas bekend gemaakt. De stad heeft de afgelopen jaren een serieuze inhaalbeweging gemaakt op het vlak van ledverlichting. In 2020 werd de omschakeling ingezet. Op dit moment staan er in de stad zo’n 10.000 verlichtingstoestellen met led. De hele omschakeling zorgde voor een drastische daling van het energieverbruik. Het verbruik daalde de afgelopen 8 jaar met 25 procent.