Stad Sint-Niklaas krijgt 230.000 euro Vlaams geld om Salons te renoveren

Het stadsbestuur van Sint-Niklaas krijgt opnieuw geld van de Vlaamse overheid om de leegstand in het centrum aan te pakken. Eerder deze maand kreeg het stadsbestuur al eens 270.000 euro voor de aankoop van een tiental panden in de noodlijdende Reinaertgalerij. En nu krijgt de stad ook nog eens 230.000 euro om de Salons te renoveren. Dat is een museum in de Stationstraat, maar het is in slechte staat. De stad zal voor de renovatie samenwerken met een private investeerder die een deel van de renovatiekost op zich neemt en het pand in concessie een nieuwe invulling zal geven. Mogelijk komen er in de plaats kantoren, flexwerkplekken en ruimte voor horeca en recreatie.