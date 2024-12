Stad Sint-Niklaas geeft aftrap van feestelijke en hartverwarmende winter

Vanaf morgen kan er op meerdere plaatsen in de regio opnieuw geschaatst worden. Zowel in Aalst als in Dendermonde, Lebbeke en Sint-Niklaas opent morgen de ijspiste. In Beveren is het nog een weekje wachten. In Sint-Niklaas is het intussen al de vijftiende editie. Door de heraanleg van de Grote Markt is de stad nu wel uitgeweken naar het aanpalende Hendrik Heymanplein. Dat is omgetoverd tot een heus kerstplein. Tot en met 12 januari kan je hier schaatsen, en is er ook een gezellige horecachalet. De start morgen is meteen ook de aftrap van Sint-Niklaas Wintert, een aaneenschakeling van winters plezier in de stad.