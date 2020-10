Stad Sint-Niklaas brengt de Sint tot bij de kinderen thuis, in samenwerking met TV Oost

Galerie Wulder uit Sint-Niklaas is dringend op zoek naar investeerders. De coöperatieve is gehuisvest in een pand in de Stationsstraat. Maar de eigenaar wil het gebouw verkopen. De coöperatieve stelt onder andere exporuimtes, een vergaderzaal, coworking ruimtes en ateliers ter beschikking. Het pand is precies wat onze werking nodig heeft, zegt Galerie Wulder. Een ideale plek op een unieke locatie die ze nu dreigen te verliezen.