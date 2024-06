Stad Ninove gaat in beroep tegen Vlaamse vergunning voor windturbine aan Nederwijk-Oost

Energieleverancier Engie mag een windturbine plaatsen op de terreinen langs de Nederwijk-Oost 275 in Ninove. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Maar het stadsbestuur gaat tegen die beslissing in beroep. Volgens het college van burgemeester en schepenen heeft de regering geen rekening gehouden met het ongunstig advies van de stad. Bovendien waren er ook talloze bezwaarschriften ingediend tegen het project. De stad trekt daarom naar de Raad voor vergunningsbetwistingen. In een ander dossier, dat van een geplande windturbine van Engie in de Dendermeersen, heeft de Vlaamse regering de vergunning wel geweigerd.