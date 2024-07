Stad neemt velden van jeugdcomplex Eendracht Aalst onder handen, Turkse investeerders hengelen nog naar lidgeld

De gesprekken tussen de stad Aalst en voetbalclub Jong Lede over een samenwerking om een nieuwe club te beginnen, gaan de goeie kant op. Dat is ook te zien aan jeugdcomplex Zandberg, de thuisbasis van de jeugd van Eendracht Aalst. Daar is sinds deze ochtend een enorme bedrijvigheid om de terreinen terug spik en span te krijgen. Ook al proberen de Turkse investeerders, die geen toegang meer hebben tot het complex, nog roet in het eten te gooien.