Stad Lokeren schenkt tientallen gebruikte computers aan ontwikkelingslanden

En om af te sluiten gaan we nog even naar Lokeren, want het stadsbestuur daar schenkt tientallen computers aan ontwikkelingslanden. Via een liefdadigheidsorganisatie zullen de oude pc's van de stadsdiensten een tweede leven krijgen in vooral Afrikaanse landen. Het gaat voor alle duidelijkheid niet om oude-toestellen, maar om moderne exemplaren, waarvan alle bestanden zijn verwijderd. Persoonlijke gegevens kunnen dus niet gelekt worden.