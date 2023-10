Ook stad Lokeren heeft nu haar eigen Monopoly bordspel

Na Dendermonde en Sint-Niklaas krijgt nu ook de stad Lokeren in onze regio haar eigen Monopoly bordspel. Over het hele land is de Durmestad daarmee al de twintigste in de rij. De bekendste plekken van Lokeren, Eksaarde en Daknam zijn te zien op het bordspel: van het Jozefien-Charlottepark en de Oude Vismijn tot het station en enkele Lokerse handelszaken. En dé belangrijkste, of beter gezegd de duurste straten om in te palmen met je Monopolygeld, zijn de Markt en het Stadhuis. Binnenkort komen er ook nog gepersonaliseerde, houten pionnen van de Sint-Laurentiuskerk. Het spel is nu het nieuwe hebbedingetje in Lokeren net voor Sinterklaas en de Kerstman. De voorverkoop, bij de dienst Toerisme of online, is al een groot succes.