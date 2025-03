Stad Lokeren dient klacht in bij NMBS na afschaffing rechtstreekse verbinding Sint-Niklaas-Brussel

Het stadsbestuur van Lokeren heeft een klacht ingediend bij de NMBS en spoorwegbeheerder Infrabel. Sinds december is de rechtstreekse treinverbinding van Lokeren en Sint-Niklaas naar Brussel afgeschaft. Reizigers moeten nu overstappen in Dendermonde, maar door de te korte overstaptijd missen ze vaak hun aansluiting. De stad dringt aan op een oplossing. Ofwel keert de rechtstreekse verbinding terug, ofwel moet de aansluiting in Dendermonde beter geregeld worden. De NMBS laat weten dat ze samen met Infrabel de klachten bekijkt. Een rechtstreekse trein zit er voorlopig niet in, maar een betere aansluiting wordt onderzocht.