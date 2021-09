Stad Gent neemt maatregelen na rellen en aanval op student Dali (20) uit Sint-Niklaas

Wat is er gebeurd met de jongeman van 20 uit Sint-Niklaas die vrijdagavond vermist raakte na een nachtje uit in Gent? Dat onderzoeken de politie en het parket. Pas zaterdagavond rond half zes werd hij teruggevonden in de Overpoort, de Gentse studentenbuurt. Hij was in de war en had een grote hoofdwonde. De student is opgenomen in het ziekenhuis. Hij herinnert zich niks meer van wat er gebeurd is. Vrijdagnacht waren er in de studentenbuurt ook rellen. De politie moest daar met veel manschappen tussenkomen.