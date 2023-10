Stad en provincie moeten schadevergoeding betalen aan Empro in Dendermonde

Het ziet ernaar uit dat we in 2025 een nieuwe, grote gemeente zullen hebben in het Waasland. Een fusiegemeente waarin Beveren, Kruibeke en het Antwerpse Zwijndrecht zullen worden ondergebracht. En waar maar liefst 90.000 inwoners zullen wonen. Het is nog niet helemaal definitief, maar de moeilijkste horde tot de totstandkoming van die monsterfusie is gisteren wel genomen. Want in Zwijndrecht, waar de meeste tegenkanting is, heeft de gemeenteraad het licht op groen gezet.