Stad en politie verhogen verkeersveiligheid in Sint-Niklaas, meer controles op eerste schooldag

In Sint-Niklaas maken ze zich klaar voor de eerste schooldag. Vanaf maandag moeten er weer z'n 22.000 leerlingen de baan op. Om alles veilig te laten verlopen, heeft de stad enkele maatregelen genomen in het verkeer. In de buurt van de scholen zijn er bijvoorbeeld fietssuggestiestroken aangebracht. Er zijn ook fietsstraten en schoolstraten bijgekomen. De politie zal de eerste weken ook zichtbaar aanwezig zijn. Wie fout parkeert of zich niet aan de verkeersregels houdt, zal beboet worden. Maar ook de zwakke weggebruikers letten maar best even goed op.