Wat moet er gebeuren met de oude kapel van Godveerdegem, bij Zottegem? Daarover ging het vandaag op de rechtbank in Oudenaarde. Er hangt de stad een boete van 180.000 euro boven het hoofd als ze de deels ingestorte kapel niet wil herstellen. Die is namelijk beschermd, en de Vlaamse administratie heeft de stad gedagvaard, omdat het stadsbestuur de erfgoedwaarde van de kapel zou vernietigd hebben. Maar volgens de stad heeft de Lelie-kapel, want zo heet ze, geen nut meer. Niemand zou er nog toekomst in zien. Beide partijen konden vanmorgen hun standpunten verduidelijken voor de rechter in Oudenaarde. Vonnis in de zaak is voorzien op 2 november.