"Als de politiek het niet beslist, dan beslissen we zelf en dan doen we open." Dat zegt Dieter Mannaert, voormalig schepen in Dendermonde en zaakvoerder van een grote feestzaal in de stad. Mannaert is het totale gebrek aan perspectief voor de horeca beu. Hij roept de sector op om het heft in eigen handen te nemen en toch open te gaan als de overheid niet snel een openingsdatum voorop stelt. Mannaert vreest dat we met het virus zullen moeten leren leven. Tot in de eeuwigheid gesloten blijven, is volgens hem totaal absurd.