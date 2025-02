Stad Aalst geeft ongunstig advies voor Vlaamse erkenning van moskee in Aalst

In Aalst heeft de gemeenteraad gisteren een negatief advies gegeven over de erkenning van de moskee aan de Frits De Wolfkaai. Dat advies kwam er op vraag van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Hilde Crevits. De minister zal nu moeten beslissen of de moskee een erkenning krijgt of niet, en dus ook overheidssteun zal krijgen of niet. Ondanks het ongunstig advies kan de moskee wel openblijven, en de activiteiten kunnen gewoon worden verdergezet. Het bestuur van de moskee laat ons weten de beslissing van het stadsbestuur niet te begrijpen. Volgens hen zijn er geen problemen die een erkenning in de weg zouden kunnen staan. Het stadsbestuur van Aalst ziet dat voorlopig anders.