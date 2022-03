Een cafébezoek in Overmere, deelgemeente van Berlare, is dan weer zwaar uit de hand gelopen. Twee mannen waren stomdronken en werden de deur gewezen in café De Boerenkrijg in het centrum van Overmere. Even verderop sloeg één van de twee uit woede een raam van een huis aan diggelen. Hij verwondde daarbij zichzelf en begon hevig te bloeden. De man raakte maar niet bekoeld en begon daarna het verkeer tegen te houden, en hij werkte zijn woede ook nog op een auto uit. De politie kwam ter plaatse en kon de man overmeesteren. Hij werd eerst naar het ziekenhuis overgebracht. De man is gekend in de buurt en bij de politie. De politie van Berlare-Zele voert nog onderzoek.