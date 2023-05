Honderden pleeggezinnen gezocht voor opvang minderjarige vluchtelingen

Het voorbije jaar zijn er in ons land zo'n 6.400 minderjarigen gesignaleerd die zonder begeleiding van ouders of voogden naar hier zijn gevlucht. De meeste worden opgevangen in asielcentra, maar voor de jongste of meest kwetsbare onder hen probeert Pleegzorg Vlaanderen een warme thuis te vinden, een pleeggezin. Maar daar is een groot tekort aan. Nochtans is zo'n kind opvangen het 'mooiste wat je kan doen', zo getuigen pleegouders uit De Klinge, bij Sint-Gillis-Waas. Zij kregen vanmorgen bezoek van de Vlaamse minister van Gezin, Hilde Crevits, en van Nicole De Moor, staatssecretaris voor Asiel & Migratie.