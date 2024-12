Staatsbegrafenis in Lokeren voor Minister van staat Miet Smet

Oud-politica Miet Smet krijgt een staatsbegrafenis in Lokeren. De gewezen minister en staatssecretaris overleed eergisteren in een woonzorgcentrum in Destelbergen. Ze werd 81 en woonde lange tijd in Lokeren. Haar in 2013 overleden man, voormalig premier Wilfried Martens, ligt begraven in Sint-Amandsberg, bij Gent. Haar familie gaf aan graag een staatsbegrafenis te hebben, en die komt haar ook toe, want Miet Smet was ook Minister van Staat. De dienst zal vermoedelijk gehouden worden in de Sint-Laurentiuskerk, aan de Grote Markt, op zaterdag 4 januari. Vanaf maandag ligt er in het stadhuis van Lokeren ook een rouwregister.