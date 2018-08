Sproeiverbod opgeheven in alle provincies

In de Veldstraat in Sint-Niklaas hebben de politie en de Civiele Bescherming een cannabisplantage ontmanteld. Die was begin deze week ontdekt. Hoe groot de cannabisplantage was, is niet precies geweten, wel dat ze professioneel was uitgerust. Ze was ondergebracht in een magazijn achter het statige herenhuis. Of de bewoners, een gezin met 5 kinderen, iets met de zaak te maken hebben wil het gerecht niet kwijt, ook niet of er al aanhoudingen zijn verricht. Buurtbewoners zeggen dat het gezin nog maar 2 maanden in het huis woonde, nadat ze het eerst grondig hadden gerenoveerd.