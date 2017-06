Nieuws Sproeiverbod laat zich meteen voelen in drinkwaterverbruik

We hebben blijkbaar goed geluisterd naar de oproep van minister Schauvliege. Want sinds het sproeiverbod, dat sinds gisteren van kracht is, hebben we een pak minder drinkwater verbruikt. De Oost-Vlaamse watermaatschappijen noteren allemaal een daling. Door het verbod mogen mensen geen kraantjeswater meer gebruiken voor het besproeien van de tuin, het wassen van de auto, of het vullen van een zwembad. Die maatregelen drongen zich op door de aanhoudende droogte. En we moeten dat nog even volhouden. De minister spreekt van enkele dagen. Enkel zo kan de drinkwatervoorziening voor de komende weken gegarandeerd worden.